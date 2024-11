Ildifforme.it - Armi Usa contro Mosca, il Cremlino avverte: “Decisione di Biden getta benzina sul fuoco”

Leggi su Ildifforme.it

La tanto attesa risposta di, dopo il via libera degli Usa all'utilizzo delle loroin territorio russo, è finalmente giunta ed ha ovviamente portato con sé diversi timori. Se Washington dovesse confermare la notizia, secondo ilsi aprirebbe "una situazione fondamentalmente nuova in termini di coinvolgimento degli Stati Uniti in questo conflitto", di cui non sarebbero comprensibili le conseguenzeL'articoloUsa, il: “disul” proviene da Il Difforme.