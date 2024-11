Glieroidelcalcio.com - 18 novembre 2001, la zampata di David Trezeguet in Juventus Parma

18: labatte il3 a 1Il 18delsi sfidarono nell’undicesima giornata di Serie A. Ad avere la meglio furono i bianconeri che vinsero per 3 a 1. A segno(doppietta) e Del Piero. Per i ducali in gol Lamouchi. La Vecchia Signora, sui social, ha ricordato il gol che aprì la sfida ovvero quello del n°17 che con un tiro al volo, su assist di Iuliano, riuscì a superare il portiere avversario. Gli ospiti pareggiarono con l’altro francese che con un tiro dalla distanza, deviato da Zambrotta, non lasciò scampo a Buffon.Ad un quarto d’ora dalla fine, il capitano bianconero con un colpo da biliardo riportò avanti la squadra di Lippi e poi al 90?con un tocco ravvicinato sigillò la sfida sul 3 a 1. Questo il gol del giorno ricordato dai bianconeri.