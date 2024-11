Oasport.it - Volley femminile, Conegliano inscalfibile. Egonu guida Milano, Antropova trascina Scandicci, Busto sorprende Novara

Oggi pomeriggio si sono disputate sei partite valide per l’ottava giornata della Serie A1 diconferma la propria imbattibilità stagionale, infilando la nona vittoria consecutiva in campionato: secco 3-0 rifilato a Pinerolo di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, utile per confermarsi saldamente al comando della classifica generale con ben cinque lunghezze di vantaggio nei confronto di.Prova di grande spessore da parte dell’opposto Isabelle Haak (16 punti, 3 muri, 2 ace) e della schiacciatrice Gabi (15), la regista Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche la centrale Marina Lubian (12 punti, 2 muri, 3 ace) affiancata in reparto da Sarah Fahr (7). Tra le ospiti le migliori sono state Yasmina Akrari, Malwina Smarzek e Martina Bracchi (7 punti a testa).