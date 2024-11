Dilei.it - Villa Anguissola Scotti, un gioiello del Settecento circondato da giardini alla francese

Immersa nel cuore della Val Luretta,è un tributo all’arte e all’eleganza del. Unarchitettonico che non si limita a raccontare la storia di una famiglia, ma si erge come simbolo di un’epoca in cui lusso e bellezza erano strumenti per affermare il proprio potere.Unache parla di potere e stileQuesta dimora nobiliare non è solo un edificio: è un manifesto di potere e raffinatezza scolpito nella pietra.fine del XVIII secolo, mentre l’Europa attraversava un periodo di rivoluzioni e fermenti culturali, la famigliascelse di ridefinire la propria identità trasformando una roccaforte medievale in una residenza capace di parlare al futuro. Non si trattava solo di costruire una casa: si trattava di affermare un nuovo ruolo, di sancire la propria superiorità culturale e sociale attraverso un’architettura che fosse al tempo stesso solida e incantevole.