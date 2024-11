Ilgiorno.it - Usura, la minaccia si rafforza: gli occhi della Banca d’Italia su oltre 17mila attività lombarde

Milano – Siladell’. La Centrale dei Rischi, il grande archivio sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistemario e finanzario, conta circa 118milapotenzialmente a rischio. A segnalarle sono gli intermediari (banche e finanziarie su tutti): l’allarme scatta quando il debito supera 30mila euro. Una soglia che scende a 250 in caso di situazioni di sofferenza. Il 15% di queste realtà è lombardo: 17.624. Il dato è in linea con quello di un anno fa (17.794, -1%) in un panorama nazionale che ha visto una nuova impennata (+2.600) dopo anni di flessione. Tuttavia, in termini sia di valori assoluti, sia di rapporto sul totale rappresenta il valore lombardo è il più elevato. Artigiani, commercianti, piccoli imprenditori. Sono soprattutto loro, secondo l’ufficio studiCgia (Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre) che ha elaborato i datiaggiornati al 30 giugno, a essere più esposti aglii, pronti a offrire subito soldi in prestito da restituire con tassi fuori mercato.