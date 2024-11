Ilgiorno.it - Travolge e uccide un ragazzo col furgone a Bedizzole, poi scappa: il conducente era ubriaco

(Brescia) – Travolto da unmentre cammina a bordo strada nel buio: ildel mezzo non si ferma neanche e. È accaduto nella tarda serata di venerdì a undi 29 anni che è morto poche ore dopo in ospedale. Il “pirata” che si era allontanato è già stato identificato e denunciato dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda: è un uomo di 61 anni del posto, italiano, risultato positivo all’alcoltest. L’investimento è avvenuto intorno alle 22,30 tra via Brescia e via Valtenesi, a, al confine con Nuvolera. Stando a quanto accertato finora dai militari, il giovane, classe 1995, di origine uruguaiana e residente a Rezzato, stava camminando sul ciglio della strada quando è stato falciato da unsopraggiunto alle sue spalle, che l’avrebbe buttato a terra e scaraventato in un fosso lungo la carreggiata.