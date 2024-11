Tvpertutti.it - Tempesta d'amore, trame dal 18 al 22 novembre 2024: Max farà preoccupare Vanessa

L'arrivo di Otto e un'iniziativa inaspettata di Max caratterizzeranno la prossima settimana di programmazione did', come svelano ledella soap opera di Rete 4. Nel frattempo, Noah cercherà di non pensare a Valentina concentrandosi su Greta, la quale temerà che qualcuno la stia pedinando. Il giovane Schwarzbach, a quel punto, sarà certo che si tratti della Saalfeld, mentre Leander sospetterà che Alexandra sia coinvolta nella scomparsa di Gesine, ma Eleni difenderà sua madre. Max, invece, cercherà di convincere Imani a restare al Fürstenhof, ma lei non vorrà ascoltarlo.Poco dopo, Otto si presenterà da Greta e pretenderà da lei un risarcimento per avergli rovinato la vita. In seguito, Eleni perderà il braccialetto che le ha donato Leander e Julian la aiuterà nella ricerca, ma i due non riusciranno a ritrovarlo.