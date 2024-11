Sport.quotidiano.net - Stefano non va alla riunione. Dal summit la richiesta del ritiro delle dimissioni, la tensione resta. I soci: "Tedeschi ci ripensi». Tutti compatti con il presidente

La quiete dopo la tempesta. Lo "scempio" della pzione in campo della squadra con la pessima figura e il pesante passivo rimediato nella sfida con Cantù ha dato il via a una valanga di critiche, interne ed esterneFortitudo, tanto da portare alledel. Il massimo dirigente biancoblù, daconsiderato come un caposaldo, il collante della nuova compagine, nel giorno del settantunesimo compleanno aveva rimesso il mandato, dadi Fortitudo Pcanestro, al consiglio della Sporting Fortitudo, laetà capogruppo del Mondo Fortitudo. "Nessuno, indistintamente, non mi riferisco a una persona piuttosto che a un’altra, dopo lo scempio al quale ho assistito a Desio, ha avuto il pensiero e la dignità di provare a fornire spiegazioni e mettersi, quantomeno, in discussione in queste ore, allora il passo indietro lo faccio io", aveva tuonato, forse più toccato dalle critiche interne che da quelle esterne, dove più che a quella delsi chiedeva la testa di coach Devis Cagnardi.