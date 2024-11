Sinner trionfa alle Atp Finals steso Fritz in finale

Leggi su Ildenaro.it

TORINO (ITALPRESS) – Jannikprofeta in patria. Il tennista azzurro, 23enne, numero uno del mondo, ha vinto le Atp, andate in scena all’Inalpi Arena di Torino. Nella finalissima l’altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor, numero 5 del ranking internazionale, 27enne, con il punteggio di 6-4 6-4.Per l’azzurro un successo ineccepibile, frutto di cinque vittorie, tre nel girone, più la semidi ieri e l’atto conclusivo di oggi, maturate tutte in due set. Era dal 1986 che un tennista non vinceva il Master di fine anno senza lasciare un parziale per strada: l’ultimo a riuscirci era stato Ivan Lendl ben 38 anni fa infatti.Numeri incredibili quelli di, confermati anche nelladi oggi.di fatto, battuto già nel secondo match della fase a gironi di queste