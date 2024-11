Ilfoglio.it - Sinner si toglie pure lo sfizio di vincere in Italia: è campione delle Atp Finals

Leggi su Ilfoglio.it

Era già tutto previsto. Quasi noioso. Tra colpi che somigliavano a "comodini" e "frigoriferi" (copyright Paolo Bertolucci), Jannikha vinto le Atpa Torino. Anche nel Master di fine anno è riuscito a migliorarsi rispetto all'anno scorso, quando aveva perso in finale da Novak Djokovic. Ai gironi aveva sconfitto Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4. S'è ripetuto con lo stesso identico punteggio e più o meno le stesse dinamiche di gioco. Non fosse che davanti, l'altoatesino, aveva una versione premium dell'americano, tutto servizi e intensità con inedita capacità di tenuta da fondo campo. Il tutto in spregiostatistiche che suggerivano come nel 60 per cento dei precedenti chi aveva vinto durante i round robin perdesse in finale (successe anche lo scorso anno proprio acontro Nole).