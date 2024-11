Ilrestodelcarlino.it - Si presenta in discoteca col machete

La sera di Halloween un 19enne di Cesena voleva entrare nellaTeatro Verdi con undi circa 60 centimetri, ma è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato. Infatti l’accesso gli è stato impedito dai buttafuori che contestualmente hanno allertato le forze dell’ordine. Il 19enne Il soggetto, innervositosi, ha minacciato l’addetto alla sicurezza, brandendo il, ma si è allontanato prima dell’arrivo dei poliziotti. Nei giorni seguenti l’arma è stata rinvenuta in una fioriera poco distante dal locale e consegnata alla Polizia di Stato. I poliziotti del Commissariato di Cesena, hanno identificato il responsabile, denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. Ilè stato sequestrato. Il 19enne già nel gennaio gennaio scorso era stato arrestato dalla Polizia di Stato, in quanto armato di un bastone telescopico in metallo.