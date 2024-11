Bergamonews.it - Restrizioni per la trasferta di Parma, l’Atalanta a fianco dei tifosi

Il tema delle trasferte libere tiene banco da anni nella curva dele non poteva che tornare estremamente attuale dopo che sono state imposteper ladidi sabato 23 novembre.L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella disposizione del 12 novembre ha infatti definito il match come “gara a rischio” e consigliato, in sede di GOS, di consentire la presenza al Tardini solo per iin possesso di Dea Card.Una novità, visto che mai prima d’ora questa partita era stata soggetta a particolari. Anzi,ha anche “ospitato”durante i lavori in Curva Nord all’inizio della stagione 2019/20.Sul tema ha deciso di intervenire anche la società, che con un comunicato pubblicato sabato (16 novembre) ha scelto di schierarsi dalla parte della propria tifoseria.