Sport.quotidiano.net - Qui Atalanta. Dea, bilancio in utile per il nono anno. Con Percassi plusvalenze record

L’è un modello vincente anche fuori dal campo. La Dea trionfatrice nell’ultima Europa League, seconda in campionato a un punto dalla vetta e imbattuta in Champions, dove non ha preso ancora gol, vola anche dal punto di vista finanziario, con un2024, come analizzato e riportato dagli esperti di ‘Calcio e Finanza’, che per ilconsecutivo chiuderà con un, in questo caso di 9,8 milioni di euro. Un risultato straordinario considerando gli sforzi economici sostenuti dal club bergamasco per il completamento dei lavori dello stadio di proprietà, il Gewiss Stadium, e per costruire una seconda squadra in Serie C. Il club nerazzurro da anni è un esempio di eccellenza sia sportivo che economico a livello internazionale, per la bravura della dirigenza nel rinforzare ognila squadra, inserendo giocatori di valore, pur continuando una politica di cessioni finalizzate a, innescando un circuito virtuoso per cui la Dea diventa ognipiù forte pur vendendo ogni estate un gioiello.