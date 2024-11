Lanazione.it - Prato, incubo traffico con solite code. Cantieri più pericolo frane, la ’325’ è sempre un rischio

, 17 novembre 2024 – All’inizio era la Strada Maestra. Poi è stata “la Statale” – un nome pronunciato con orgoglio dei valligiani per l’ importanza di avere qualcosa di “statale” fra le loro montagne – e col passare degli anni, lo spostarsi del lavoro nella piana e con la necessità dei ragazzi di non fermarsi alla terza media è diventata la “Strada Maledetta”. Nelle sue mani le sorti della giornata del valbisentino, che non riesce mai a programmare appuntamenti (tanto che in alcune scuole superiori pratesi gli studenti valbisentini hanno una sorta di “giustifica” d’ufficio per le entrate in ritardo) o a sapere se e a che ora rientrerà per cena e si appresta a lasciare casa ogni mattina confidando nella pazienza del datore di lavoro. In questi giorni la parte più a nord della ex Statale, declassata a strada regionale e quindi ora Sr 325, è stata soprannominata la “Via delle transenne”, dai tantiaperti da Mercatale a Il Fabbro, che stanno costringendo chi proviene da Vernio e Cantagallo a file lunghissime dietro a semafori.