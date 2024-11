.com - Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, una vittoria all’ultimo respiro: 27-26 al Secchia Rubiera

I ragazzi di Palazzi, dopo aver chiuso il primo tempo sul +2, nella ripresa vanno sotto di tre reti, poi riescono a rimontare negli ultimi minuti, trascinati da un super D’Benedetto (9 reti). Nell’ultimo minuto, i locali restano in inferiorità numerica manon riesce a pareggiare, con Albanesi attento su Kasa, 17 novembre 2024 – Lasoffre più del previsto con unmai domo e vince allo sprint finale. I ragazzi di coach Palazzi (oggi 33enne), infatti, hanno battuto 27-26 gli emiliani ultimi in classifica nell’11^ giornata di Serie Adi. Sotto di tre reti a 15 minuti dalla fine con un De La Santa in serata di grazia per gli ospiti, i cingolani, trascinati dall’ex D’Benedetto, sono riusciti a rimontare nonostante l’infortunio occorso a Makhlouf e il dubbio due minuti comminato proprio a quest’ultimo a 49 secondi dalla fine.