Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre follower entusiasti In vendita Bell’idea farò un’asta

Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. "Bellissimo grande uomo", scrive uno a proposito del boss, "Grande zio Totò", il commento di un altro. E ancora: "Onore a un uomo che non ha mai chinato il capo davanti alla vera mafia che è lo Stato".Non manca poi chi chiede se il quadro sia in vendita. Domanda a cui risponde prontamente il Figlio del padrino, che ha scontato una condanna per mafia. "Adesso farò un sorta di sondaggio sorteggio tra tutti i miei follower di Fb sia di Instagram, sceglierete voi stessi un ritratto tra tutti quelli che ho ricevuto, e il più votato tra tutti questi lo metterò all'asta e qualcuno di Voi lo potrà avere in casa propria come opera d'arte unica.

