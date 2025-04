Cina robot giocano a calcio a Wuxi

robot alimentati dall’IA giocare a calcio a Wuxi, in Cina. Si scontrano, festeggiano alzando le braccia dopo aver segnato e subiscono perfino degli “infortuni”: uno e’ stato portato via in barella in modo teatrale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122779/6122779/2025-04-26/Cina-robot-giocano-a-calcio-a-Wuxi Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: robot giocano a calcio a Wuxi Leggi su Romadailynews.it Osservate questialimentati dall’IA giocare a, in. Si scontrano, festeggiano alzando le braccia dopo aver segnato e subiscono perfino degli “infortuni”: uno e’ stato portato via in barella in modo teatrale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6122779/6122779/2025-04-26/-a--a-Agenzia Xinhua

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cina: partita di calcio tra robot umanoidi debutta alla Village Super League - Uno sguardo a un emozionante incontro di calcio tra robot umanoidi alla 2025 Village Super League nel Guizhou, nel sud-ovest della Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5993164/5993164/2025-03-16/cina-partita-di-calcio-tra-robot-umanoidi-debutta-alla-village-super-league Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: scienziati sviluppano robot per estrazione gomma - L’Accademia cinese di scienze agrarie tropicali ha sviluppato un robot per l’estrazione della gomma che usa l’intelligenza artificiale, e che sara’ testato inizialmente a Hainan, con un notevole risparmio di manodopera e una riduzione dell’intensita’ di lavoro. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5960386/5960386/2025-03-06/cina-scienziati-sviluppano-robot-per-estrazione-gomma Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Cina: incontriamo robot versatili a CIEX di Tianjin - I robot intelligenti presenti alla 21ma edizione della China International Equipment & Manufacturing Industry Expo (CIEX) stanno mostrando ai visitatori cosa sono in grado di fare. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5971220/5971220/2025-03-10/cina-incontriamo-robot-versatili-a-ciex-di-tianjin Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Su questo argomento da altre fonti

Umani in difficoltà? Il robot impara il kung-fu e sferra calci alla Bruce Lee; L'Italia ha brillato ai mondiali della Robocup; Cina, a Pechino robot alle prese con la mezza Maratona: vince Tiangong Ultra | .it; Questo robot sa il Kung fu: può fare il poliziotto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cina: nella maratona di Pechino i robot sfidano l’uomo/ “Corrono come atleti, cadono come bambini” - Nella distopica “E-Town” di Pechino, tempio della tecnologia cinese, è andata in scena la prima mezza maratona al mondo di robot umanoidi – una competizione dove androidi traballanti hanno ... 🔗ilsussidiario.net

Cina: a Pechino 21 robot umanoidi corrono assieme agli atleti nella mezza maratona di Yizhuang - Ventuno robot umanoidi hanno preso parte alla mezza maratona di Yizhuang a Pechino, correndo accanto a migliaia di esseri umani lungo il percorso di 21 km. È la prima volta che queste macchine ... 🔗sportface.it

Cina, a Pechino robot alle prese con la mezza Maratona: vince Tiangong Ultra - Una sfida tra robot umanoidi per le strade della capitale cinese sabato 19 aprile durante la Mezza Maratona di Pechino Yizhuang 2025. A vincerla è stato il robot Tiangong Ultra, sviluppato a ... 🔗lapresse.it