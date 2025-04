Venezia Ca’ Foscari apre uno sportello per la consulenza sulle dipendenze supporto gratuito per studenti e personale universitario

supporto dedicato al benessere psicofisico della comunità universitaria. È questo l'obiettivo di "Consumo e dipendenze: consulenza preventiva", il servizio appena inaugurato a Ca' Foscari grazie alla collaborazione tra l'Università e il Dipartimento per le dipendenze dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.Il progetto, che partirà ufficialmente il 28 aprile 2025, è rivolto a studenti e studentesse di tutte le Università Veneziane, nonché a docenti e personale tecnico-amministrativo. L'iniziativa si propone di offrire un aiuto concreto non solo a chi si trova in un momento di difficoltà, ma anche a chi desidera ottenere strumenti utili per supportare amici e conoscenti, affrontando con competenza temi delicati come l'uso di sostanze, l'alcol e altri comportamenti a rischio.

