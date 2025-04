Cosa c’è alle radici del conflitto India Pakistan L’analisi del gen Caruso

L'attacco terroristico di Pahalgam, con il suo tragico bilancio di 26 vittime principalmente turisti, ha riportato al centro dell'attenzione internazionale una delle più pericolose rivalità geopolitiche al mondo. La tensione tra India e Pakistan, due potenze nucleari confinanti, minaccia di trasformare quella che appare come l'ennesima crisi bilaterale in un potenziale conflitto armato dagli esiti imprevedibili.Le radici storiche del conflittoLa rivalità indo-Pakistana affonda le sue radici nella traumatica partizione del 1947, quando la fine del dominio britannico portò alla divisione del subcontinente lungo linee religiose. La nascita di un Pakistan a maggioranza musulmana e di un'India a maggioranza induista fu accompagnata da violenze intercomunitarie che causarono centinaia di migliaia di morti e il più grande spostamento forzato di popolazioni della storia moderna.

