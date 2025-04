LIVE Errani Paolini Chan Olmos 6 4 1 2 WTA Madrid 2025 in DIRETTA le azzurre recuperano il break di svantaggio nel secondo set

DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00)15-15 Rimane sulle corde il lob ad Errani, Olmos rifinisce con la volee.15-0 Non passa il rovescio di Olmos.1-2 break Errani/Paolini! Doppio fallo Chan, la coppia azzurra ringrazia.30-40 Non passa la risposta di Paolini.15-40 Imprecisa Olmos con il dritto, tre palle break per la coppia azzurra.15-30 Questa volta vola via il dritto della toscana.0-30 Accelerazione devastante di Paolini con il dritto, giocato al centro del campo.0-15 Risposta vincente di Paolini con il rovescio.0-2 Game Chan/Olmos. Altro errore per la toscana, il cui dritto non supera la rete. Non inizia al meglio il secondo parziale per la coppia azzurra.30-40 Lungo il dritto di Paolini in uscita dal servizio, due palle break per Chan/Olmos. Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Chan/Olmos 6-4 1-2, WTA Madrid 2025 in DIRETTA: le azzurre recuperano il break di svantaggio nel secondo set Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-ETCHEVERRY DALLE 11.00LADI BERRETTINI-GIRON (4° MATCH DALLE 11.00)15-15 Rimane sulle corde il lob adrifinisce con la volee.15-0 Non passa il rovescio di.1-2! Doppio fallo, la coppia azzurra ringrazia.30-40 Non passa la risposta di.15-40 Imprecisacon il dritto, tre palleper la coppia azzurra.15-30 Questa volta vola via il dritto della toscana.0-30 Accelerazione devastante dicon il dritto, giocato al centro del campo.0-15 Risposta vincente dicon il rovescio.0-2 Game. Altro errore per la toscana, il cui dritto non supera la rete. Non inizia al meglio ilparziale per la coppia azzurra.30-40 Lungo il dritto diin uscita dal servizio, due palleper

