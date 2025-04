Funerali Papa Francesco Trump incontra Von der Leyen la stretta di mano

stretta di mano e un breve colloquio tra Donald Trump e Ursula Von der Leyen. Il presidente americano e la presidente della Commissione europea tra la folla prima dell’inizio dei Funerali di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Lapresse.it - Funerali Papa Francesco, Trump incontra Von der Leyen: la stretta di mano Leggi su Lapresse.it Unadie un breve colloquio tra Donalde Ursula Von der. Il presidente americano e la presidente della Commissione europea tra la folla prima dell’inizio deidisul sagrato di San Pietro.

Papa Francesco, l'incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. "Ora sarà William a partecipare ai funerali" - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell'ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un'"occasione speciale" avevano coronato l'intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family.

Funerali di Papa Francesco: arrivo last minute di Zelensky. Piazza San Pietro è già piena - Tutto pronto per l'ultimo saluto a Papa Francesco sul sagrato della Basilica di San Pietro. Migliaia di fedeli in fila dalle prime luci dell'alba, varchi aperti intorno alle 5:30 per entrare in via della Conciliazione. Imponenti le misure di sicurezza in vista delle circa 160 delegazioni di capi di Stato e di governo e delle oltre 200mila persone che parteciperanno alle esequie. Montati oltre 10 maxi schermi tra piazza San Pietro e via della Conciliazione, fino ad arrivare a Castel Sant'Angelo e piazza Risorgimento.

Funerali di Papa Francesco: è iniziata la cerimonia a San Pietro. 250.000 fedeli per l'ultimo saluto al Pontefice. Segui la diretta - Si stanno svolgendo le solenni esequie di papa Bergoglio. Tra leader mondiali, fra cui Donald Trump e Zelensky, personalità religiose e teste coronate

