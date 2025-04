Napoli Torino infortunio Buogiorno novità sul suo sostituto

Napoli, in vista della gara contro il Torino, bisogna segnalare delle novità sul futuro di Buongiorno. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto ad affrontare un’altra gara molto importante. Gli azzurri, infatti, domani sera sfideranno il Torino di Paolo Vanoli in un match decisivo per la lotta scudetto.I partenopei, infatti devono assolutamente vincere per mantenere il proprio primato. Anche perché l’Inter giocherà allo Stadio San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri. Proprio per questi motivi, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione importante per la gara di domani contro il Torino.Napoli, Buongiorno non ci sarà con il Torino: ecco chi può sostituirloSecondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Alessandro Buongiorno non riuscirà a scendere in campo contro la sua ex squadra. Spazionapoli.it - Napoli-Torino, infortunio Buogiorno: novità sul suo sostituto Leggi su Spazionapoli.it In casa, in vista della gara contro il, bisogna segnalare dellesul futuro di Buongiorno. Ildi Antonio Conte, di fatto, è pronto ad affrontare un’altra gara molto importante. Gli azzurri, infatti, domani sera sfideranno ildi Paolo Vanoli in un match decisivo per la lotta scudetto.I partenopei, infatti devono assolutamente vincere per mantenere il proprio primato. Anche perché l’Inter giocherà allo Stadio San Siro contro la Roma di Claudio Ranieri. Proprio per questi motivi, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione importante per la gara di domani contro il, Buongiorno non ci sarà con il: ecco chi può sostituirloSecondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere del Mezzogiorno’, infatti, Alessandro Buongiorno non riuscirà a scendere in campo contro la sua ex squadra.

Approfondimenti da altre fonti

Napoli, allarme contro il Venezia? Un titolarissimo rischia per infortunio - Il Napoli rischia grosso: allarme infortunio per Conte in vista della trasferta col Venezia. Di chi si tratta Il Napoli si prepara a una trasferta delicata contro il Venezia, in programma domani 16 marzo 2025, ma l’ombra degli infortuni aleggia su Castel Volturno come un temporale estivo. Oggi Antonio Conte parlerà in conferenza stampa, presentando una sfida che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto. 🔗spazionapoli.it

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

Napoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio contro i nerazzurri? - di RedazioneNapoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio forfait contro i nerazzurri? Le ultime Si avvicina lo scontro diretto tra Napoli e Inter. La sfida del 27° turno di Serie A rischia di essere provata di uno dei suoi potenziali protagonisti principali. Tegola per la squadra di Antonio Conte che perde per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Si tratta dell’attaccante brasiliano David Neres, il quale nelle scorse ore si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità di un problema accusato al termine del match contro l’Udinese. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Buongiorno gioca Napoli-Torino? Convocato, titolare, in panchina? Le ultime su condizioni e infortunio; Napoli-Torino, novità Conte: ecco chi ha provato in difesa per sostituire Buongiorno; Buongiorno spera per la panchina col Torino. Dal 1' c'è Marin; Buongiorno convocato per Napoli-Torino? CdS - C'è un importante aggiornamento. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Torino, vigilia piena di dubbi: Spinazzola incalza Raspadori e Rafa Marin - Nel 4-3-3 l'esterno giocherebbe in posizione più avanzata, oppure, con Jack accanto a Lukaku, potrebbe arretrare con Olivera difensore centrale ... 🔗rainews.it

Napoli-Torino, infortunio Buogiorno: novità sul suo sostituto - In casa Napoli, in vista della gara contro il Torino, bisogna segnalare delle novità sul futuro di Buongiorno. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto ad affrontare un’altra gara molto importan ... 🔗informazione.it

Napoli-Torino, novità Conte: ecco chi ha provato in difesa per sostituire Buongiorno - Ultimissime Napoli-Torino, continua l’emergenza per Antonio Conte costretto a fare di necessità virtù per questo decisivo rush finale dove in palio c’è lo scudetto. Infortunio Buongiorno, salterà anch ... 🔗msn.com