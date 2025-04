Ursula Von Der Leyen Papa Francesco ci ha invitato a prenderci cura gli uni degli altri

Ursula Von Der Leyen su X ha espresso un dolce ricordo per Papa Francesco, dopo aver assistito ai funerali. Spera che i suoi insegnamenti possano essere un invito alla paceL'articolo Ursula Von Der Leyen: “Papa Francesco ci ha invitato a prenderci cura gli uni degli altri” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ursula Von Der Leyen: “Papa Francesco ci ha invitato a prenderci cura gli uni degli altri” Leggi su Ildifforme.it Von Dersu X ha espresso un dolce ricordo per, dopo aver assistito ai funerali. Spera che i suoi insegnamenti possano essere un invito alla paceL'articoloVon Der: “ci hagli uni” proviene da Il Difforme.

Ne parlano su altre fonti

Ue, Ursula von der Leyen annuncia Piano investimenti - L’Ue guarda a investimenti e risparmi con l’annuncio della presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen. Un Piano che arriverà tra qualche giorno. “L’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno per prendere il comando nella corsa alla competitività – osserva von der Leyen su X – questo mese la commissione Europea presenterà l’Unione del risparmio e degli investimenti. Trasformeremo i risparmi privati in investimenti tanto necessari. 🔗lapresse.it

"Ma non giravano sugli asini?": il generale Vannacci si scatena contro Ursula von der Leyen - Roberto Vannacci è tra i più tenaci oppositori del nuovo piano di riarmo che Ursula von der Leyen ha previsto per tutelarsi dalla minaccia russa. Il generale ritiene infatti che l'Unione europea abbia drasticamente cambiato il frame su Mosca. Secondo lui fino a qualche settimana fa Vladimir Putin veniva descritto come prossima alla sconfitta per mano dell'Ucraina e di Volodymyr Zelensky. Ma ora invece la Russia viene dipinta come un "nemico temibile e incombente". 🔗liberoquotidiano.it

Ursula von der Leyen spinge l'Europa verso conflitto contro la Russia: "Prepariamoci alla guerra, Putin una minaccia per Ucraina e Ue", ma lui ha firmato la tregua - Mentre Russia e Stati Uniti hanno trovato un primo punto d’incontro per arrivare al cessate il fuoco tra Mosca e Kiev, l’Unione europea deve prepararsi alla guerra secondo Ursula von der Leyen Intervenendo alla Royal Danish Military Academy, la presidente della Commissione europea, Ursula von 🔗ilgiornaleditalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Vertice Usa-Ue, Meloni chiama von der Leyen: un azzardo, meglio evitare; Von der Leyen, 'decidiamo noi chi entra in Europa'; Il Pd si riallinea al Pse e vota (in solitaria) il Programma per l’industria europea della Difesa; Von der Leyen vuole la guerra a oltranza. Dall’Europa del riarmo solo errori e ipocrisie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funerali Papa Francesco, von der Leyen arriva in Vaticano - Il corteo di auto della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, è arrivato in Vaticano. Von der Leyen è tra le autorità che sono ai funerali di ... 🔗lapresse.it

La Commissione Ue conferma: "Al momento nessun bilaterale di von der Leyen a Roma" - BRUXELLES - "La presidente Ursula von der Leyen si recherà oggi a Roma per partecipare ai funerali di uno dei leader più carismatici del nostro tempo, Papa Francesco. E, almeno al momento, non ... 🔗ilmessaggero.it

Riarmo Ue bocciato, perché è crollato il piano di von der Leyen da 150 miliardi - La bocciatura del piano da 150 miliardi Ue blocca l’indebitamento e difende la trasparenza, rispondendo a preoccupazioni economiche, come quelle sull’Italia e il debito pubblico ... 🔗quifinanza.it