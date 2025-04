Papa Meloni posta sui social foto Francesco ‘A Dio’

Meloni, al termine dei funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro, ha postato su Instagram una foto del pontefice, ritratto sorridente mentre saluta con un cenno della mano, e ha scritto: “A Dio”. Lapresse.it - Papa: Meloni posta sui social foto Francesco, ‘A Dio’ Leggi su Lapresse.it Milano, 26 apr. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dei funerali diin piazza San Pietro, hato su Instagram unadel pontefice, ritratto sorridente mentre saluta con un cenno della mano, e ha scritto: “A Dio”.

Le notizie più recenti da fonti esterne

La standing ovation per Papa Francesco in Aula al Senato durante discorso Meloni - (Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2025 “Mi sento di rivolgere un affettuoso saluto al Santo Padre che mai ha fatto mancare la sua forza e sua guida. Il mio augurio, e interpreto il sentimento di quest'Aula, e sono sicura di tutto il popolo italiano, di poterlo vedere prima possibile ristabilito del tutto". Lo ha detto il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗liberoquotidiano.it

Papa,Meloni: "Ci lascia un grande uomo" - 12.10 "Una notizia che ci addolora profondamente,perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore". Così la premier Meloni ricordando il Pontefice scomparso. "Ha chiesto al mondo il coraggio di un cambio di rotta per percorrere una via che "non distrugge, ma coltiva, ripara, custodisce'.Cammineremo in questa direzione", ha aggiunto la premier. "E' stato un grande Pontefice. Un amico dell'Italia. 🔗servizitelevideo.rai.it

“Volevo morì”: il fuorionda di Meloni provoca l’autogol di Repubblica: il video piazzato vicino al Papa “aggravato” - Giorgia Meloni termina il suo intervento in video collegamento al Cpac, la convention dei Conservatori americani. Dalla regia le dicono che l’audio e chiuso e non si accorge che il microfono è rimasto aperto e le scappa una colorita battuta in romano, che diventa rapidamente virale. “Volevo morì” accanto al Papa: che gaffe a Repubblica La premier italiana dopo il discorso, durato poco meno di un quarto d’ora, al Cpac Al termine dell’intervento alla Convention dei conservatori americani durato poco meno di un quarto d’ora, la premier Meloni scende dal leggio, e – dopo aver chiesto un parere ... 🔗secoloditalia.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I funerali di Papa Francesco in diretta | È iniziato il corteo funebre, folla a bordo strada. Il Vaticano: presenti 250.000 fedeli. L'incontro in Basilica fra Trump e Macron; Papa, Meloni posta foto di Francesco: a Dio; Papa morto, Meloni: fra noi rapporto stretto, teneva i disegni di mia figlia; Re Carlo e Camilla, visita a sorpresa da Papa Francesco: «Felice che stia bene». Prima l'incontro con Giorgia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Meloni parla di sensibilità comune con il Papa: forse quando Bergoglio spiegava lei non prendeva appunti... - In spregio al senso della realtà, Meloni ha anche millantato un rapporto d'elezione con il Papa, che andrebbe ben oltre quello formale fra un capo di governo e un capo di stato. Insomma, ha rivendicat ... 🔗globalist.it

Papa Francesco, il vaticanista Politi: “Irritanti le lodi del governo, Meloni parla di un forte legame mai esistito”. Su La7 - "Meloni lodava Wojtyla e diceva di non capire Papa Francesco. Tutto questo affetto durerà 48 ore”. Il vaticanista Politi smonta la narrazione meloniana [Video] ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Morto Papa Francesco, da Meloni a Trump il cordoglio mondiale per la scomparsa - I messaggi della politica e delle istituzioni italiane, europee e mondiali dopo la notizia della scomparsa del Pontefice E' morto oggi Papa Francesco. La scomparsa del Pontefice, 88 anni, è stata annu ... 🔗msn.com