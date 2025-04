Inzaghi ha un piano per recuperare Zielinski e Dumfries col Barcellona ecco cosa farà contro la Roma

Inzaghi ha un piano per recuperare Zielinski e Dumfries col Barcellona: ecco cosa farà contro la Roma. Le ultime sulla formazioneTuttosport ha parlato della probabile formazione che ha in mente Simone Inzaghi per Inter Roma, col tecnico nerazzurro che studia un piano per recuperare al meglio Dumfries e Zielinski per averli contro il Barcellona mercoledì.INTER Roma – «Meno uno alla sfida con la Roma, meno quattro all'andata delle semifinali di Champions League col Barcellona. Simone Inzaghi, dopo le due sconfitte consecutive subite dalla sua Inter, sa perfettamente quanto i nerazzurri si giochino, in ambito nazionale e internazionale, nelle prossime due partite. ecco quindi che domani pomeriggio scenderà in campo la miglior formazione possibile, al netto chiaramente degli infortuni, in un match che servirà al tecnico piacentino anche per offrire un minutaggio fondamentale, in vista della Champions, a Zielinski e Dumfries, da ieri in gruppo e quindi recuperati.

