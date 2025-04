LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA Tavano di slancio in semifinale Pirelli ai ripescaggi per il bronzo

DIRETTA LIVE13:00 Per Gennaro Pirelli invece ci sarà l'olandese Michael Korrel tra due incontri sul tatami 3.12:58 5 incontri ci separano dal rientro sul tatami 1 di Asya Tavano. La friulana sfiderà l'israeliana Raz Hershko nel combattimento di semifinale dei +78 kg femminili.12:54 Peccato. Il partenopeo sfiora il waza-ari a 10 secondi dal termine creando dei grattacapi al georgiano. L'azzurro tornerà sul tatami 3 tra poco per il match di ripescaggio per il bronzo.12:52 Ci prova Pirelli, che ha sul groppone un ottavo di finale durato oltre 9 minuti.12:50 IPPON! IPPON! IPPON! Ha fretta Asya, che dopo soli 33 secondi piazza la tecnica vincente e vola in semifinale! Ci spostiamo subito sul tatami 3, dove il georgiano ha siglato uno yuko.12:48 Purtroppo inizia in contemporanea anche il quarto di finale dei -100 kg maschili tra Gennaro Pirelli ed il georgiano Ilia Sulamanidze.

