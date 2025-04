Orsolini al Napoli accelerata di Manna pronta anche una prima offerta

Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro di Riccardo Orsolini. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è pronto per scendere di nuovo in campo. Dopo la vittoria rimediata a Monza con il gol di McTominay, infatti, i partenopei sono attesi dalla sfida di domani sera dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Torino di Paolo Vanolli.Gli azzurri, vista anche la sfida casalinga dell'Inter contro la Roma, dovranno ovviamente fare di tutto per cercare di battere il team piemontese. Nel frattempo, però, il Napoli è impegnato nella trattativa per un calciatore che nel giorno di Pasqua gli ha fornito una grandissima gioia, ovvero Riccardo Orsolini.Napoli, forcing di Manna per Orsolini: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione de 'Il Mattino', Giovanni Manna avrebbe compiuto un'importante accelerata per l'uomo che ha deciso Bologna- Inter una settimana fa.

