Francesca Fagnani e i figli ecco cosa ha rivelato la conduttrice di Belve

Francesca Fagnani rivela il suo pensiero sui figli. ecco quanto ha confessato la bravissima conduttrice di Belve!Leggi anche: Francesca Fagnani ha un grande sogno: sapete chi vuole intervistare a Belve? ecco il nomePronta a tornare in televisione con una nuova stagione di Belve, Francesca Fagnani svela alcuni retroscena della sua quotidianità. In particolare la conduttrice parla del legame particolare con i suoi affetti, le Belve della sua casa. ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Francesca Fagnani (@frafagni)Chi sono le Belve di casa Fagnani?Apprezzata per la meticolosità con cui prepara i suoi programmi televisivi e per la particolare ironia pungente, Francesca Fagnani organizza le sue interviste con un numero ben preciso di domande da rivolgere agli ospiti di Belve: "Mai meno di 85 e mai più di 106 perché sono scaramantica".

