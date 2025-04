Trovata morta in casa Virginia Giuffre teste chiave dello scandalo Epstein È il terzo suicidio

Virginia Giuffre, la donna che aveva accusato il principe Andrea di violenza sessuale, e’ morta suicida a 41 anni nella sua abitazione a Neergabby, sobborgo di Perth, in Australia. Lo ha riferito la famiglia in una dichiarazione rilasciata all’emittente televisiva “Nbc News”.Secondo la polizia, i soccorsi sono intervenuti venerdi’ sera in seguito alla segnalazione di una donna priva di sensi. La morte, non considerata sospetta, è ora oggetto di indagine da parte della squadra per la criminalita’ organizzata. Giuffre aveva fatto causa al duca di York nel 2021, sostenendo di essere stata vittima della tratta di esseri umani perpetrata dall’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein e abusata sessualmente dal principe Andrea quando aveva 17 anni.morta Virginia Giuffre: suicida come Epstein, che l’aveva usata come schiava sessualeIl reale britannico ha sempre negato le accuse e, nel 2022, e’ stato raggiunto un accordo economico extragiudiziale che pose fine alla causa civile. Secoloditalia.it - Trovata morta in casa Virginia Giuffre, teste chiave dello scandalo Epstein. È il terzo suicidio Leggi su Secoloditalia.it , la donna che aveva accusato il principe Andrea di violenza sessuale, e’suicida a 41 anni nella sua abitazione a Neergabby, sobborgo di Perth, in Australia. Lo ha riferito la famiglia in una dichiarazione rilasciata all’emittente televisiva “Nbc News”.Secondo la polizia, i soccorsi sono intervenuti venerdi’ sera in seguito alla segnalazione di una donna priva di sensi. La morte, non considerata sospetta, è ora oggetto di indagine da parte della squadra per la criminalita’ organizzata.aveva fatto causa al duca di York nel 2021, sostenendo di essere stata vittima della tratta di esseri umani perpetrata dall’imprenditore statunitense Jeffreye abusata sessualmente dal principe Andrea quando aveva 17 anni.: suicida come, che l’aveva usata come schiava sessualeIl reale britannico ha sempre negato le accuse e, nel 2022, e’ stato raggiunto un accordo economico extragiudiziale che pose fine alla causa civile.

