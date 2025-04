Tradimento Anticipazioni 27 aprile 2025 Mualla rapisce Can Zelis è sua complice

Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 27 aprile 2025 su Canale 5: Mualla fa rapire - di nuovo - il piccolo Can, e tutti sospettano che sia stata Zelis ad aiutarla a portare a termine il suo diabolico piano. Comingsoon.it - Tradimento Anticipazioni 27 aprile 2025: Mualla rapisce Can. Zelis è sua complice? Leggi su Comingsoon.it Ecco che cosa ci dicono ledell'Episodio diin onda il 27su Canale 5:fa rapire - di nuovo - il piccolo Can, e tutti sospettano che sia stataad aiutarla a portare a termine il suo diabolico piano.

Approfondimenti da altre fonti

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗comingsoon.it

Tradimento Anticipazioni 27 febbraio 2025: Oylum scopre che Yesim è un'assassina e la ricatta! - Le Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 27 febbraio 2025 su Canale 5 rivelano che Oylum può ricattare Yesim: se non ritirerà la denuncia contro Umit, lei consegnerà alla polizia un video che la incrimina! 🔗comingsoon.it

Tradimento, anticipazioni 27 marzo: Guzide accusata di tentato omicidio - Non c'è pace per la giudice Guzide, nelle vicende di Tradimento. Nell'episodio della soap turca in onda domani su Canale 5, Guzide verrà accusata di qualcosa di terribile. Ecco cosa succederà. Yesim sta facendo di tutto per incastrare Guzide; stavolta la giudice si ritroverà la polizia in casa, con l'accusa di aver cercato di avvelenare Tarik. Ecco cosa succederà domani nella puntata di Tradimento, in onda su Canale 5 a partire dalle 14. 🔗movieplayer.it

Approfondimenti da altre fonti

Tradimento 2, anticipazioni 27 aprile: il matrimonio tra Guzide e Tarik è annullato; Tradimento, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025; Tradimento, le anticipazioni della puntata di domani 27 aprile 2026; Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 26 aprile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Anticipazioni Tradimento, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025/ Il piccolo Can sparisce nel nulla - Anticipazioni Tradimento, settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2025: tutti cercano il piccolo Can, mentre Zelis è chiusa in un seminterrato. 🔗ilsussidiario.net

Tradimento: anticipazioni da domenica 27 aprile a sabato 3 maggio! Tolga e Oylum scappano? - Tolga chiederà a Oylum di scappare insieme: cosa deciderà di fare la figlia di Guzide? Ecco cosa vedremo ne nuovi episodi! 🔗serial.everyeye.it

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 27 aprile al 3 maggio 2025: Tolga chiede a Oylum di fuggire insieme - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 27 aprile al 3 maggio 2025! 🔗msn.com