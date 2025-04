Calciomercato Napoli doppia sfida con la Juve che sfida tra Manna e Giuntoli

Calciomercato è pronta a regalare una lotta avvincente per un doppio duello tra Napoli e JuventusL’eterna lotta tra Napoli e Juventus sembra destinata a proseguire anche fuori dal rettangolo di gioco, con Cristiano Giuntoli – direttore sportivo bianconero – alle prese con obiettivi comuni agli azzurri. Per entrambe le compagini la prossima sessione di Calciomercato si prospetta bollente, per diverse esigenze.Da un lato la squadra guidata da Antonio Conte ha bisogno di dare continuità al proprio progetto, mentre i bianconeri non possono permettersi di sbagliare un’altra stagione. Manna ha le idee chiare e precise, con diversi calciatori presenti sul taccuino che fanno gola soprattutto alla Juventus. La prima finestra utile, che si aprirà ad inizio giugno, ci regalerà spettacolo ed emozioni. Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, doppia sfida con la Juve: che sfida tra Manna e Giuntoli Leggi su Spazionapoli.it La prossima sessione diè pronta a regalare una lotta avvincente per un doppio duello trantusL’eterna lotta trantus sembra destinata a proseguire anche fuori dal rettangolo di gioco, con Cristiano– direttore sportivo bianconero – alle prese con obiettivi comuni agli azzurri. Per entrambe le compagini la prossima sessione disi prospetta bollente, per diverse esigenze.Da un lato la squadra guidata da Antonio Conte ha bisogno di dare continuità al proprio progetto, mentre i bianconeri non possono permettersi di sbagliare un’altra stagione.ha le idee chiare e precise, con diversi calciatori presenti sul taccuino che fanno gola soprattutto allantus. La prima finestra utile, che si aprirà ad inizio giugno, ci regalerà spettacolo ed emozioni.

Su altri siti se ne discute

Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta - Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo +Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta già muovendo in maniera concreta sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, infatti, hanno già bloccato un giovane difensore dalle ottime prospettive. Secondo […] 🔗calcionews24.com

Tra mancati arrivi e l'addio di Kvaratskhelia, il calciomercato del Napoli - AGI - Una sessione di mercato complessa, tra trattative sfumate, cessioni pesanti e un futuro da pianificare con largo anticipo. Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha fatto il punto nella conferenza stampa di chiusura del mercato invernale, toccando tutti i temi caldi: dal mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi all'addio di Kvaratskhelia, fino ai piani per la prossima sessione estiva. Uno di questi è stato il mancato arrivo di Garnacho e Adeyemi, due nomi che erano circolati con insistenza nelle ultime settimane: “ Erano trattative credibili, ci siamo andati vicini, ma non ... 🔗agi.it

Calciomercato Napoli, accordo confermato: si attende solo l’annuncio ufficiale - Mentre prosegue la corsa scudetto per il Napoli, Manna è già a lavoro per la prossima finestra di mercato: tutto fatto per il difensore Il Napoli si muove con largo anticipo sul mercato e ha chiuso un altro colpo in prospettiva. La notizia arriva direttamente da Alfredo Pedullà, che ha svelato come il Napoli abbia ormai definito l’affare. La società azzurra ha infatti trovato l’accordo per Marianucci, difensore classe 2004, considerato uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo. 🔗spazionapoli.it

Su questo argomento da altre fonti

Lazio, sifda al Napoli per un talento in Turchia; Calciomercato Napoli, La Marca: Occhio a questo nome in estate, ha il vizio del gol; Dal Napoli alla Juve: hanno chiuso prima di Italia-Germania; Lazio, doppia tegola in vista degli scontri col Napoli. Baroni: “Vi dico come stanno”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Napoli, doppia duello con la Juve: che sfida tra Manna e Giuntoli - La prossima sessione di calciomercato è pronta a regalare una lotta avvincente per un doppio duello tra Napoli e Juventus L’eterna lotta tra Napoli e Juventus sembra destinata a proseguire anche fuori ... 🔗informazione.it

Napoli, doppia sfida tra i pali - Secondo quanto riportato da Calcio Napoli 1926 ... rappresentare un ulteriore passo avanti per il Napoli, che punta a consolidarsi sia in ambito nazionale che internazionale. Le implicazioni di una ... 🔗news-sports.it

Napoli, doppia decisione di Conte per il Torino: non si torna più indietro - Antonio Conte scioglie i suoi ultimi dubbi in vista di Napoli-Torino, con delle scelte importanti che si prospettano essere decisive Il Napoli è atteso nella sfida di domani sera contro il Torino, val ... 🔗informazione.it