Sport.quotidiano.net - Nba, Tatum decisivo sulla sirena. I Lakers continuano a vincere

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 17 novembre 2024 – Il protagonista della notte Nba è, che evita il secondo supplementare al Td Garden di Boston segnando una tripla dalla lunghissima distanza che allo scadere del primo overtime vale il 126-123 in favore dei Celtics contro Toronto. Il numero 0 dei padroni di casa inoltre sfiora la tripla doppia con 24 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Il miglior marcatore fra i Celtics è tuttavia Brown, che chiude l'incontro con 27 punti. Meglio di lui, dall'altra parte, fa Poetl, autore di una doppia doppia da 35 punti e 12 rimbalzi. Tripla doppia invece per Barrett (25 punti, 10 rimbalzi e 10 rimbalzi), ma ai Raptors non bastano le loro prestazioni per ottenere la terza vittoria stagionale. Per i canadesi si tratta del 12esimo ko (il settimo di fila), mentre la compagine guidata da coach Mazzulla centra l'11esima affermazione da inizio campionato.