NBA 2024 2025 | Boston vince sulla sirena grazie a Tatum quinto successo di fila per i Lakers

Nella notte italiana sono andati in scena cinque incontri validi per la regular season NBAe non si può dire che ci si sia annoiati.di misura per gli Charlotte Hornets, che hanno superato per 115-114 i Milwaukee Bucks: decisivi i due liberi realizzati da LaMelo Ball nel finale. Una tripla di Jasonha invece regalato ilaiCeltics, capaci di piegare i Toronto Raptors per 126-123 all’overtime. In realtà sembrava tutto apparecchiato per un secondo supplementare, ma il numero 0 ha pescato il jollynte e allo scadere ha mandato a bersaglio il canestronte.RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEQuinta vittoria diper i Los Angeles, che si sono imposti in rimonta sui New Orleans Pelicans con lo score di 104-99. 31 punti e 14 assist per Anthony Davis; niente tripla doppia per LeBron James, autore comunque di 21 punti, 7 rimbalzi e 5 assist.