Ilrestodelcarlino.it - "Mi piacerebbe un centro più vivo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Da quarant’anni, Clara Valentini vive a Reggio: "Sono molto affezionata alla mia città". Gli acquisti preferisce farli in: "Vado al forno, in macelleria, nella bottega alimentare e nelle maglierie". Però per la spesa più ’ampia’ "preferisco il supermercato. Mio figlio mi aiuta con le buste". Alla signora Valentini piace camminare per il: "Mi rilassa e rassicura. Mi piace andare anche al mercato, in quelle giornate ne approfitto per incontrare qualche amica". E le vetrine vuote le mettono malinconia: "Darei di tutto per avere unpiù completo. Anche se ultimamente mi sembra che qualcosa stia cambiando, forse si sta animando".