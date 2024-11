Lapresse.it - Medioriente, Papa Francesco: “Indagare se a Gaza sia in atto genocidio”

“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”. Lo si legge – come anticipato da La Stampa – in un brano di “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”, libro chepubblicherà per il Giubileo 2025. Curata da Hernán Reyes Alcaide (Edizioni Piemme), l’opera uscirà martedì prossimo in Italia, Spagna e America Latina, e in seguito in altri Paesi.Non si può affrontare il tema solo con leggi repressive “Se vogliamo risolvere un problema che tocca tutti noi, dobbiamo farlo attraverso l’integrazione dei Paesi di origine, di transito, di destinazione e di ritorno dei migranti.