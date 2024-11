Luca Ravenna porta il suo tour in Europa | Bruxelles? Stranissima A Londra mi tremavano le gambe – L’intervista

Leggi su Open.online

50 sold out in tutta Italia, oltre 70mila spettatori. No, non sono i numeri di una rockstar ma quelli deldi, 37 anni, milanese, una delle punte di diamante della stand up comedy italiana. Lo spettacolo si intitola Red Sox e in queste settimane è statoto in giro in, dove la stand up italiana riscontra numeri imntissimi tra gli italiani all’estero che, comerivela a Open, «Sono sempre contenti di sentir parlare dell’Italia». Già quattro le date all’estero deleuropeo: «Zurigo sembra The Sims, una città creata da un’intelligenza superiore, non riuscivo a farli ridere parlando del prezzo alto del biglietto perché guadagnano veramente tanto., pubblico di alto livello, tutta gente che studia e lavora, ma la città è di una bruttezza.