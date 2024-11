Oasport.it - LIVE Sinner-Fritz 6-4, 1-2, ATP Finals 2024 in DIRETTA: servizi protagonisti in avvio di secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0o e diritto di, lungo il recupero disperato di rovescio dello statunitense.1-2 Largo il diritto incrociato di.40-15 In rete la risposta di rovescio dell’italiano.30-15 Ace esterno.serve il 72% di prime sin qui.15-15 Risposta profonda al centro, in rete il rovescio dell’americano.15-0 Scambio logorante.deve correre a destra e a sinistra, poi mette in rete il rovescio incrociato.1-1 Lungo il diritto di.40-0 Ancora un ace al centro.non serviva così dagli Australian Open.30-0 Ace al centro del n.1 al mondo.15-0o e diritto di.0-1 Prima vincente al centro dell’americano.40-30 Insolito errore di rovescio da parte diin manovra.30-30rullo compressore da fondo. Scaglia un diritto tonante, lungo il recupero di