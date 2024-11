Nerdpool.it - La Dungeon Master’s Guide 2024 è disponibile

La risorsa essenziale per gestire la tua campagna di D&D è qui! Scatena la tua immaginazione con laè ora. lati fornirà più di 400 oggetti magici, 15 nuove mappe pronte all’uso e riutilizzabili per avventure homebrew nonché le regole per i bastioni, roccaforti costruite e controllate dai giocatori, che permettono al DM di tenere il proprio party impegnato tra una sessione e l’altra.Per scoprire tutti i segreti della, ti invitiamo a guardare le interviste ai designer della, Chris Perkins (Creative Director) e James Wyatt (Principal Game Designer), tra cui:Tutto quello che c’è da sapere sulle emozionati novità della DMGScopri di più sui nuovi Bastioni, i nuovi oggetti magici e le regole per il craftingScopri la nuova Toolbox delMaster, la cassetta degli attrezzi del DMInoltre, per saperne di più, consulta questi articoli su D&D Beyond:Cosa c’è di nuovo nella?Esplorare i Bastioni nellaIl ritorno di Greyhawk nella10 nuovi oggetti magici dallaAcquista laoggi stesso su D&D Beyond o sul D&D Store, dove potrai trovare sia il libro fisico da ricevere direttamente a casa sia l’edizione digitale, giocabile sin da subito su D&D Beyond.