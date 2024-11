Ilfattoquotidiano.it - “I casi di malagiustizia? Ci sono anche malasanità e malgoverno. C’è sempre qualcuno che non fa bene il suo lavoro”: Luca Argentero guardia carceraria sul set

“La coda del diavolo” – tratto dal libro omonimo di Maurizio Maggi – andrà in onda da lunedì 25 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su Now e disponibile on demand. È un action thriller che vede protagonistanel ruolo di Sante Moras, un ex poliziotto oggi, che viene incastrato per omicidio. Al suo fianco Cristiana Dell’Anna che interpreta Fabiana Lai, una giornalista che non intende fermarsi di fronte alle apparenze, e sulle sue tracce Francesco Acquaroli nei panni di Tommaso Lago, un commissario di polizia tanto inflessibile quanto determinato. Il film è diretto da Domenico De Feudis.Sante è un ex poliziotto e fa la. Il sistema carceri in Italia è al collasso. Quale potrebbe essere la soluzione per risolvere un problema così importante? “La domanda è che mi avvalgo la facoltà di non rispondere – dice a FqMagazine, sorridendo– E che ha delle implicazioni di verità, è molto difficile da giustificare.