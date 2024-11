Gasparri | il silenzio elettorale non esiste più la Rai l’ha violato

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 17 nov. (askanews) – “va, un tempo, il. Mentre le urne erano aperte, nella immediata vigilia, non si poteva fare propaganda. E, invece, il servizio pubblico radiotelevisivo ha rotto questo principio che, in effetti, nell’epoca dei social e di tante forme di comunicazione appare superato”. Lo dichiara il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, Maurizio. “Pertanto – aggiunge – unendomi a quello che fanno le altre realtà istituzionali, penso che sia legittimo fare propaganda anche oggi e invitare gli elettori a ricordarsi che si vota in Umbria, in Emilia-Romagna e di andare a votare per i candidati presidenti Tesei ed Ugolini ma, soprattutto, per le liste ed i candidati di Forza Italia. Siamo cresciuti e abbiamo rafforzato il nostro radicamento territoriale e facciamo la differenza nel centrodestra.