Chi prende il suo posto Terremoto a Pomeriggio Cinque Myrta Merlino ‘silurata’ | fan sconvolti

, rivoluzione in arrivo. La popolare conduttrice ha il non facile compito di sostituire una delle regine della televisione come Barbara D’Urso. Il suo arrivo a “” è stato accompagnato da qualche polemica. In tanti si sono chiesti se, effettivamente, la sostituzione sia stata la più giusta: gli stili delle due colleghe non potrebbero essere più differenti.In più di un’occasione la permanenza diè stata messa in discussione. Stavolta, però, oltre i rumor arriva l’indiscrezione di uno che, generalmente, ci azzecca. Stiamo parlando del giornalista Alberto Dandolo che, sul settimanale Oggi, ha sparato: “non sarà più al timone del programma pomeridiano di Canale 5“. Cerchiamo di capirne qualcosa di più. Leggi anche: “Ci sarà lei al mio”.