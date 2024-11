Ilrestodelcarlino.it - "Capodanno, occhi puntati su piazza Pertini"

"Partecipato, vitale, riflessivo: ecco come vorrei il prossimo Natale". Parola di Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, alla vigilia, ormai mancano meno di due settimane, dell’inaugurazione di "Ancona che brilla", il brand scelto dall’amministrazione comunale per le festività più amate. Al suo fianco l’altro tratto tipico, ossia "Ancona che brinda", legato allo spettacolo di san Silvestro in. Ecco appunto, la. Quella scelta dall’amministrazione comunale per il Natale 2024-25 non èCavour: "Ne abbiamo discusso dopo quanto accaduto lo scorso anno – spiega al Carlino il primo cittadino di Ancona – Ricorderete che per montare il palco del concerto difu necessario chiudere anticipatamente il mercatino con le casette di legno. C’erano state delle polemiche e delle discussioni, poi ripianate, e così quest’anno per rimediare il mercatino sarà allestito regolarmente all’ombra di Cavour dal primo all’ultimo giorno della manifestazione, cioè fino all’Epifania".