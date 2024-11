Zonawrestling.net - WWE: Teaser di Cody Rhodes sul possibile ritorno lottato di Nick Aldis?

Il GM di SmackDown,e il campione indiscusso,hanno avuto un interessante faccia a faccia la scorsa notte.sembra cercare in tutti i modi vendetta nel nome del suo amico e mentore, Randy Orton, contro l’uomo che ha infortunato “The Viper” ovvero Kevin Owens.ha però fatto sapere al campione di non avere Owens a sua disposizione e di non dover “superare” alcune linea di confine volta a far scattare altre risse o situazioni poco piacevoli alla compagnia.Nel bel mezzo del confronto verbale,ha poi voluto ricordare al GM un concetto importante.“So chi c’è sotto quel vestito, sei stato un wrestler e sei ancora un wrestler.”Parole importanti che lasciano presagire unsul ring dio più semplicemente il far rimembrare all’ex TNA e NWA World Champion cosa si prova in casi come questi.