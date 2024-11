Inter-news.it - Wullaert: «Contenta di aiutare l’Inter. Napoli? Squadra competitiva»

ha parlato al termine di Sampdoria-Inter Women 0-3. La centrocampista belga ha realizzato una bellissima doppietta.SUCCESSO IMPORTANTE – Al termine della partita laha parlato ai canali di Inter Tv per commentare la fantastica vittoria contro la Sampdoria per 3-0: «Credo che sia una vittoria molto importante contro unabuona come la Sampdoria, però abbiamo segnato subito e questo ci ha aiutati nel prosieguo della partita. Abbiamo avuto anche altre occasioni prima di fare il terzo gol, sono tre punti importanti e dobbiamo continuare così. Sono veramente felice. Ancora possiamo migliorare, ma lavorando durante la settimana così possiamo farcela. Sono felice per questa doppietta e per aver dato il mio contributo alla».pensa già alla prossima partita delWomenAVVERSARIO TOSTO – Poisi è subito proiettata verso la prossima sfida contro il, che si terrà all’Arena Civica: «Ilè unaveramente, anche ieri la Fiorentina ha avuto delle difficoltà perché sono brave a difendersi, ma credo che giocano come oggi e creando occasioni possiamo fare bene».