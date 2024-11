Universalmovies.it - Under Paris | Il film horror con squali avrà il suo sequel

Ilfranceseè stata una delle sorprese del 2024 su Netflix, ed è per questo che il colosso dello streaming ha pensato ad un.Diretto dallo specialista Xavier Gens, e distribuito su Netflix questa estate,ha ottenuto il miglior lancio in piattaforma per unnon in lingua inglese (oltre 102,3 milioni di visualizzazioni), un dettaglio non da poco che sembra aver convinto i produttori a mettere in cantiere un. A confermare la notizia è stato in questi giorni un report di Variety.Come riporta la fonte, per2 tornerà il regista Gens, ma anche gli interpreti principali, tra cui la vincitrice dell’Oscar “Bérénice Bejo” e Nassim Lyes. Le riprese dovrebbero partire a settembre 2025, o qualche mese più tardi. Nessun dettaglio riguardo la trama è stata anticipata ma, visto il finale apocalittico del primo, è possibile che2 possa partire in effetti da quel punto critico per l’umanità.