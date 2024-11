Noinotizie.it - Tre truffe ad anziani nella Bat: falso carabiniere e falso incidente Nei giorni scorsi

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:Il fenomeno delleai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione ed in particolare degli, presi di mira probabilmente perché fragili e soli, continua a crescere.Nei, purtroppo, sono stati registrati sul territorio di questa provincia tre episodi – due nei comuni ofantini ed unocittà di Trani – in cui gli, raggirati da truffatori senza scrupoli, hanno consegnato cospicue somme di denaro e gioielli custoditi all’interno delle proprie abitazioni.La tecnica utilizzata è stata quella della telefonata da parte di un sedicente appartenete all’Arma dei Carabinieri che ha raccontato alle vittime di un loro parente arrestato o coinvolto in un gravestradale richiedendo una somma di denaro per evitare ripercussioni legali o fornire cure sanitarie.