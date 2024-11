Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-11-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in centro è partita a Piazza Vittorio Emanuele II un corteo diretto a via Prenestina dopo aver percorso via Santa Croce in Gerusalemme via Statilia Piazza di Porta Maggiore via Casilina Piazza del Pigneto con Arrivo previsto per le 19 in via Prenestina un altro corteo a Torre Spaccata è partito alle 14 da via Filippo Serafini e percorrendo via Bruno via Giuseppe saredo via Carlo calisse via Francesco Buonamici via Roberto Vignale arriverà in via Massenzio Masia intorno alle 20 all’Eur chiusa via Europa 3 a viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato deviazioni per multe linea di bus della zona chiusa alinvece di Agostino Chigi per divento del manto stradale all’altezza di via Bazzini deviate le linee di bus 018 e c 19 In collaborazione con Luce Verde infomobilità