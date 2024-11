Zon.it - Tananai: “Questo tour è nato grazie a tutti voi”

Leggi su Zon.it

Quando le luci si sono abbassate, e la voce diha scaldato il PalaSele di Eboli, un boato ha avvolto il palazzetto: è stato chiaro che non sarebbe stata una semplice serata di musica. Il palcoscenico si è trasformato in una strada con segnaletica, semafori e una panchina che sembrava invitare a rallentare, proprio comeche lo scorso anno si è preso una pausa dopo lo straordinario successo delestivo.l’ha detto, e ieri l’ha dimostrato: “Voglio tornare con una musica che abbia senso di esistere”, infatti “CALMOCOBRA” non è solo un album, ma un invito a ritrovare calma e autenticità, un viaggio nell’anima di un artista che non teme di mostrare le sue fragilità.Foto di Angelo Tortorellaha ringraziato il pubblico campano: “voi.