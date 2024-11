Oasport.it - Sinner-Ruud oggi, ATP Finals 2024: orario semifinale, tv, programma, streaming

Senza soluzione di continuità, dopo aver chiuso nella giornata di ieri la prima fase a gironi,sarà già tempo di semifinali alle ATPdi tennis: nel torneo di singolare sabato 16 novembre il numero 1 del mondo, l’italiano Jannik, se la vedrà con il norvegese Casper.Quello odierno sarà il terzo confronto sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il norvegese: i primi due sono andati in scena a Vienna, dove nel 2020 e nel 2021ha dominato senza concedere set a. Il match sarà il quarto inr dalle ore 12.00, e si giocherà comunque non prima delle ore 20.30.La diretta tv delladi Jannikalle Nitto ATPdi tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la direttadella partita sarà disponibile su Rai Play, Tennis TV, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.