"Siamo pronti a governare, l’unico timore è l’astensionismo"

La cesenate Antonella Celletti è la responsabili degli enti locali della Lega. Con quale fiducia andate al voto? "La Lega è pronta ala Regione. Abbiamo ampiamente dimostrato nel corso degli anni di avere classi dirigenti capaci e preparate. In Romagna presentiamo candidati di livello in tutti i collegi, come in quello di Forlì-Cesena, dotati di pragmatismo, serietà, coerenza, capacità di ascolto. La classe politica e amministrativa del Pd in Emilia-Romagna sta invece collassando. I nodi stanno venendo al pettine in troppi ambiti". A quali si riferisce? "Dalle carenze gestionali del territorio, ai servizi sociali e sanitari, dalla sicurezza, ai trasporti, al settore agricolo. Pd e alleati hanno salvato la faccia finchè tutto andava bene. C’è voluta la disastrosa alluvione del 2023 per far emergere le falle di una cattiva programmazione e di una peggiore messa in pratica dei progetti.